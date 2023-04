ROCCO SCHIAVONE 5 PRIMA PUNTATA. Mercoledì 5 aprile 2023 torna su Rai 2 la fiction con protagonista Marco Giallini con la quarta stagione. Di seguito trama e anticipazioni dell’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Rocco Schiavone 5 prima puntata: trama e anticipazioni 5 aprile 2023

Rocco Schiavone 5 prima puntata. Schiavone è reduce dalla grave ferita inflittagli per errore dall’agente D’Intino. Quel colpo di pistola gli è costato un rene, ma non impedisce al vicequestore di riprendere il proprio posto ad Aosta per affrontare una nuova serie di indagini, a cominciare dal ritrovamento di un cadavere sul Monte Bianco, al confine tra Italia e Francia. Due operai francesi trovano un cadavere sul Monte Bianco. Per non finire nelle indagini, spostano il corpo in territorio italiano. Schiavone intuisce e coinvolge la polizia d’oltralpe.

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand.

Per commentare in diretta la fiction Rocco Schiavone 5 con Marco Giallini basta andare sull'hashtag #RoccoSchiavone, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

