Iron Man 3 film stasera in tv 6 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Iron Man 3 è il film stasera in tv giovedì 6 aprile 2023 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Shane Black ha tra i protagonista Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Guy Pearce, Rebecca Hall e Ben Kingsley. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Iron Man 3 film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 24 aprile 2013

GENERE: Avventura, Azione, Fantasy

ANNO: 2013

REGIA: Shane Black

CAST: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Guy Pearce, Don Cheadle, Rebecca Hall, Paul Bettany, Ben Kingsley, Jon Favreau, William Sadler

DURATA: 130 Minuti

Iron Man 3 film stasera in tv: trama

In Medio Oriente un terrorista senza scrupoli, soprannominato il Mandarino, progetta ed attua diverse azioni per seminare panico e morte in diverse zone d’America. Le sue mire terroristiche sono però rivolte molte in alto contro il Presidente degli Stati Uniti. Ma prima rade al suolo la villa del brillante ricco industriale Tony Stark/Iron Man. Il supereroe è in un momento di crisi in preda a crescenti e fino ad ora sconosciuti attacchi di panico.

Quando Stark vedrà il suo mondo personale distrutto per mano del nemico dovrà intraprendere una straziante missione alla ricerca dei responsabili mettendo a dura prova il suo coraggio. Iron Man dovrà sopravvivere senza i congegni di sua invenzione affidandosi esclusivamente al suo istinto per proteggere chi ama. In questa situazione difficilissima Strak potrà dare risposta ad un dilemma che lo attaglia da tempo nel suo animo più profondo: il suo valore dipende dalla armatura o dalle qualità della persona che la indossa?

Iron Man 3 film stasera in tv: curiosità

Si tratta della settima pellicola del Marvel Cinematic Universe.

Il film si ispira alla storia Extremis, di cui è autore Warren Ellis.

È stato di fatto il primo crossover con la saga degli Avengers, infatti Tony Stark soffre di un disturbo post traumatico da stress causato dai fatti avvenuti nel primo capitolo dei vendicatori.

Iron Man 3 streaming

Iron Man 3 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

https://www.youtube.com/watch?v=GgDDXXeYJeI

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili