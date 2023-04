Captain America The Winter Soldier film stasera in tv 13 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Captain America The Winter Soldier è il film stasera in tv giovedì 13 aprile 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Captain America The Winter Soldier film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: Captain America – The Winter Soldier 3D

USCITO IL: 26 marzo 2014

GENERE: Azione, Avventura, Fantasy

ANNO: 2014

REGIA: Joe Russo, Anthony Russo

CAST: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Scarlett Johansson, Robert Redford, Sebastian Stan, Cobie Smulders, Frank Grillo, Toby Jones, Emily VanCamp

DURATA: 128 Minuti

Captain America The Winter Soldier, film stasera in tv: trama

Captain America/Steve Rogers (Chris Evans) è preso dalla sua nuova vita a Washington D.C. in cui cerca, anche se a fatica, di adattarsi al mondo moderno. All’improvviso però un suo collega dello S.H.I.E.L.D. viene attaccato e Steve si ritrova coinvolto in una serie di misteriosi intrighi che mettono in pericolo l’intero mondo. Captain America così unisce le forze insieme a Vedova Nera (Scarlett Johansson) e i due iniziano la battaglia por portare alla luce una cospirazione contro di loro. Vengono infatti continuamente mandati dei killer per uccidere i due supereroi.. Quando finalmente viene alla luce il reale obiettivo di tutto il complotto, Captain America e Vedova Nera reclutano un nuovo alleato, il Falcon.

Captain America The Winter Soldier film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il secondo capitolo dedicato al popolare personaggio dei fumetti della Marvel.

Il film ha ottenuto 4 candidature a Premi Oscar.

In Italia al Box Office Captain America – The Winter Soldier ha incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 7,1 milioni di euro e 3 milioni di euro nel primo weekend.

Captain America The Winter Soldier film stasera in tv: trailer

