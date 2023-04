Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 17 aprile 2023

FREEDOM OLTRE IL CONFINE ANTICIPAZIONI. Lunedì 17 aprile 2023 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Freedom torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali o tra cunicoli oscuri e perigliosi. Al centro della 11esima puntata: in Egitto, per conoscere da vicino il Faraone Ramses II e la sua tomba nella Valle dei Re a Luxor; in Sardegna, a Carloforte, nell’Isola di Pietro, un ambiente naturale unico; nel Lazio, a Vicovaro, per vedere da vicino gli acquedotti che hanno salvato l’antica Roma dalla siccità; in Piemonte, per parlare di Giovanni Battista Viotti e la sua musica, che sembra anticipare la Marsigliese, l’inno nazionale francese…

E poi, nuovamente, in Egitto, per indagare un curioso mistero: è possibile che i primi faraoni avessero residui di sangue divino? Cosa c’è di vero nelle antiche leggende, che parlano di giganti discendenti dalle più note divinità? Freedom scende nelle profondità della Piramide di Djoser che, dopo un attento restauro, è stata riaperta al pubblico, e svela la storia del faraone gigante Sanakht. Le telecamere di Freedom, accompagnate da Zahi Hawass, raggiungono la tomba del faraone Ramses II, il cui longevo regno, durato per quasi 70 anni, rappresenta sicuramente la massima espressione della potenza e della gloria dell’Antico Egitto, nell’Età d’oro.

Si tratta della più grande tomba della Valle dei Re, a Luxor, un luogo unico e maestoso che, nel corso del racconto, diventa un inaspettato scenario di dibattito, in cui Giacobbo e Hawass si confrontano sulle tematiche più complesse del loro sodalizio ultraventennale. A Vicovaro, a circa 40 km dalla Capitale, passano due degli 11 acquedotti che fornivano l’acqua all’antica città di Roma. La troupe di Freedom entra nel sistema di distribuzione delle acque potabili, per mostrare le difficoltà incontrate dai Romani nel costruire e mantenere questi capolavori di ingegneria idraulica del passato. Grazie alla grafica 3D a nuvola di punti è possibile vedere questi lunghissimi cunicoli direttamente attraverso la roccia di travertino, in cui vennero scavati.

Durante il I secolo d.C., il delicato equilibrio idrico di quella che allora era la capitale di uno dei più vasti imperi della storia, venne alterato da un devastante terremoto, che interruppe uno dei due acquedotti. Giacobbo – Attento Omar! – si cala nel canale alto 12 metri, quello che permise di salvare Roma da una potenziale crisi idrica. Freedom torna al Teatro Civico di Vercelli, che da oltre 200 anni è l’assoluto protagonista delle stagioni concertistiche della città. Al centro del racconto, un grande musicista e compositore piemontese del Settecento, Giovanni Battista Viotti. L’artista rivoluzionò la storia del violino e il modo di suonarlo, grazie all’invenzione dell’archetto moderno. La vita di Viotti e delle sue composizioni, che allietarono le corti europee, però, ha ancora qualcosa di straordinario da svelare..

