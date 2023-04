Il Commissario Montalbano Gli arancini di Montalbano streaming e trama stasera in tv

Il Commissario Montalbano Gli arancini di Montalbano va in onda stasera in tv lunedì 17 aprile 2023 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2002 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano Gli arancini di Montalbano trama

I corpi del commendatore Pagnozzi e della sua giovane moglie vengono trovati senza vita nella loro auto finita in una scarpata. Tutto lascia pensare ad un normale incidente. Ma ci sono dei particolari che non tornano. Per esempio: perché la donna ha le unghie delle mani spezzate? Stefania è la seconda moglie del commendatore Pagnozzi, costruttore edile colluso con la mafia. La donna, molto più giovane e assai attraente, lo ha sposato per i soldi. Erede delle fortune di Pagnozzi è il figlio Giacomo, un giovane nullafacente, gracile e pieno di odio per il padre, grande donnaiolo. La villa dei Pagnozzi è stata svaligiata la sera stessa dell’incidente. I sospetti si dirigono subito sugli operai albanesi che lavorano nei cantieri di Pagnozzi e che stanno ristrutturando la villa. In casa di uno di loro, Ilir, viene trovato con un pezzo della refurtiva. Per il questore Bonetti Alderighi il caso è risolto. Gli albanesi hanno svaligiato la villa e poi hanno ucciso i coniugi Pagnozzi simulando l’incidente.

Ma Montalbano ha capito che le cose non sono andate così. Su un’audiocassetta recapitata a Montalbano è incisa una telefonata nella quale Stefania si rivolge al figlio di Pagnozzi, dicendo che l’indomani, liberatisi del padre saranno finalmente liberi di amarsi. Ma Pasquale, il figlio della donna delle pulizie di Montalbano, vero autore del furto nella villa, non riconosce in Giacomino l’uomo che ha visto trafficare con l’auto la sera dell’incidente. Se Giacomo non è colpevole, a chi si rivolgeva Stefania nella telefonata? Montalbano, sapendo dei legami di Pagnozzi con la cosca dei Sinagra, va a parlare con il vecchio don Balduccio. Così viene a sapere che trent’anni prima una cameriera dei Pagnozzi, una donna bellissima, era stata allontanata dalla moglie dell’ingegnere. La donna, incinta, aveva trovato lavoro presso un avvocato di Montelusa. Montalbano ricostruisce il corso degli eventi.

Il Commissario Montalbano Il senso del tatto: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Francesco Foti, Fabio Costanzo, Gigio Morra, Ciccino Sineri. Si tratta dell’ 8° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella quarta stagione televisiva della serie andata in onda nel 2002. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 4 novembre 2002. La trama si ispira dai racconti “Gli arancini di Montalbano” e “Stiamo parlando di miliardi” tratte dalla raccolta Gli arancini di Montalbano, scritto da Andrea Camilleri pubblicato nel 1999 per dalla casa editrice Mondadori.

