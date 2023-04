ROCCO SCHIAVONE 5 TERZA PUNTATA. Mercoledì 19 aprile 2023 torna su Rai 2 la fiction con protagonista Marco Giallini con la quarta stagione. Di seguito trama e anticipazioni dell’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Rocco Schiavone 5 terza puntata: trama e anticipazioni 19 aprile 2023

Rocco Schiavone 5 terza puntata. Ora che Rocco e Sebastiano sono tornati in contatto, il vicequestore decide di aiutare l’amico a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Enzo Baiocchi. Ma Baiocchi contatta il PM Baldi: vuole incontrarlo, sostenendo di essere in possesso di documenti scottanti. Rocco accetta di andare all’incontro assieme a Baldi, ma le cose non vanno come previsto e i due devono unire le forze per sbrogliare i nodi di questa vicenda che si fa sempre più intricata, coinvolgendo alte sfere dello Stato e forse i Servizi Segreti. Le poche certezze di Rocco crollano e spunta un nuovo fantasma dal suo passato con rivelazioni tremende, che toccano i suoi affetti più cari. È l’ennesimo colpo al cuore per Schiavone, che ormai sente la città di Aosta diventare l’unico rifugio possibile.

Rocco Schiavone 5 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Rocco Schiavone sui social

Per commentare in diretta la fiction Rocco Schiavone 5 con Marco Giallini basta andare sull’hashtag #RoccoSchiavone, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Rocco Schiavone 5: link utili