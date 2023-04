Run All Night Una Notte Per Sopravvivere film stasera in tv 21 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Run All Night Una Notte Per Sopravvivere è il film stasera in tv venerdì 21 aprile 2023 in onda in prima serata su Italia 1.

Run All Night Una Notte Per Sopravvivere: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Run All Night

USCITO IL: 30 aprile 2015

GENERE: Azione, Drammatico, Thriller

ANNO: 2015

REGIA: Jaume Collet-Serra

CAST: Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris, Vincent D’Onofrio, Genesis Rodriguez, Boyd Holbrook, Common, Malcolm Goodwin, Holt McCallany, Beau Knapp, Dennis Rees, John Cenatiempo, Gavin-Keith Umeh

DURATA: 114 Minuti

Run All Night Una Notte Per Sopravvivere: trama

Jimmy Conlon (Liam Neeson) è un ex killer professionista di origini irlandesi amico fedele del boss mafioso Shawn Maguire. Vive tormentato da innumerevoli sensi di colpa per i suoi crimini passati che cerca inutilmente di annegare nell’alcol ed è perseguitato da un ispettore di polizia che gli dà la caccia da oltre trent’anni. Il figlio Michael ha preso da tempo le distanze dal padre e ha cercato di creare per sé e la propria famiglia una vita perbene.

Ma il destino complica le cose e Michael si ritrova testimone accidentale di un omicidio e si trova a confronto con Danny, il figlio criminale e tossicodipendente del boss Shawn Maguire, amico ed anche il capo di Jimmy. Tutte e due sono entrati nel mondo del crimine più per mancanza di alternative che per scelta e sono tra loro legati ad un codice d’onore che non viene rispettato più dalle generazioni successive. Ma Jimmy sarà costretto dalle circostanze a prendere una decisione contro il suo amico boss.

Run All Night Una Notte Per Sopravvivere: curiosità

Le riprese del film si sono svolte in USA e tra le location in cui è stato girato il film ricordiamo il Madison Square Garden a New York City e il Queens Hospital CenterJamaica di New York.

Sembra che il budget per la realizzazione del film sia stato di circa 50 milioni di dollari.

Run All Night Una Notte Per Sopravvivere streaming

Run All Night Una Notte Per Sopravvivere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Run All Night Una Notte Per Sopravvivere: trailer

