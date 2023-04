Torna in chiaro su Canale 5 Station 19 stasera in tv venerdì 21 aprile 2023 con la quarta stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su Canale 5. Di seguito trama, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Station 19 trama episodi 21 aprile 2023 su Canale 5

Station 19 trama stagione 4 episodio 7 Imparare a volare. Maya cerca di stare più vicina possibile a Carina, devastata dopo la tragica morte dell’amato fratello Andrew. Alle prese con l’organizzazione dei funerali, Maya lascia momentaneamente il comando della squadra a Andy e per Sullivan non sarà una cosa facile da digerire. Dean deve decidere se proseguire o meno con la causa civile nei confronti del poliziotto razzista che l’ha arrestato. Consapevole che potrebbe creargli dei problemi in vista dell’esame da tenente che vuole sostenere. Infine, l’uomo decide che portare avanti la causa è l’unica scelta giusta se spera che qualcosa, in futuro, possa cambiare. Vic decide di dare una chance a Theo. Paul arriva alla 19 per parlare con il figlio Travis riguardo a una foto su un sito di appuntamenti gay. Ben si occupa di un pianista rimasto ferito. In seguito a un intervento, Jack sceglie di fare “un atto di fede” e chiede a Inara di essere la sua ragazza, con grande gioia di Marcus e Marsha.

