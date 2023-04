I Migliori dei Migliori Anni: ospiti e anticipazioni stasera in tv 28 aprile 2023

I Migliori dei Migliori Anni torna stasera in tv venerdì 28 aprile 2023 in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ecco di seguito ospiti e anticipazioni della nuova puntata. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dopo sei anni di assenza torna uno dei varietà più amati della televisione italiana: “I migliori anni”. Da venerdì 28 aprile su Rai 1, e per 6 puntate, Carlo Conti condurrà in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma il programma. Anche questa nona edizione sarà un susseguirsi di ricordi dei decenni passati per ripercorrere un vero e proprio viaggio che attraverserà 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni: ancora una volta l’occasione per fare un tuffo all’indietro regalando emozioni.

Nella prima puntata saranno ospiti i Pooh, che commenteranno con Conti la Hit Parade delle loro canzoni più amate dai telespettatori e canteranno le canzoni più votate nella Hit Parade; i Londonbeat, gruppo internazionale tra i più seguiti degli anni ’80 e ’90, con hit dance come “I’ve Been Thinking About You”; il duo tedesco Modern Talking, che, negli anni ’80, ebbe successo in mezzo mondo con canzoni come “Chery, chery lady”; la francese Caroline Loeb, che nel 1986 diventò popolare a livello internazionale con il singolo “C’est la ouate”; Patrick Hernandez, conosciuto in tutto il mondo per la hit “Born to Be Alive”.

E, poi, gli artisti di casa nostra, a cominciare dai cantautori: Alberto Fortis, che ha pubblicato album di grande successo, con canzoni come “Milano e Vincenzo”, “La sedia di lillà” o “Settembre”; Drupi, tra gli artisti italiani dal grande seguito nell’Est Europa, con canzoni come “Sereno è”; “Regalami un sorriso”, “Piccola e fragile”; Paolo Vallesi, con i suoi grandi successi “La forza della vita” e “Le persone inutili”; Marco Ferradini, autore e interprete di “Teorema”, entrata nell’immaginario di più generazioni; Donatella Milani, seconda al Sanremo 1983 con “Volevo dirti”, edizione vinta da un’altra ospite della serata, Tiziana Rivale, con “Sarà quel che sarà”. Tra i cantanti, Viola Valentino, che interpreterà “Comprami”, e Gianmarco Carroccia, allievo di Mogol e interprete del repertorio di Lucio Battisti.

Alessandro Siani sarà il protagonista di “My list” svelando e raccontando le canzoni che scandiscono la sua vita mentre commentatori del tempo saranno i comici Sergio Friscia e Antonio Giuliani. Tutti i momenti musicali saranno accompagnati dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del Chorus di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni.

