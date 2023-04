Torna in chiaro su Canale 5 Station 19 stasera in tv venerdì 28 aprile 2023 con la quarta stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su Canale 5. Di seguito trama, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Station 19 trama episodi 28 aprile 2023 su Canale 5

Station 19 trama stagione 4 episodio 8 Non fraintendermi, lui è mio. Vic scopre qualcosa su Theo che rischia di mettere fine alla sua amicizia con Travis. Sullivan continua a minare l’autorità di Andy che comincia a essere davvero stanca di questo atteggiamento infantile del marito. Maya, infine, deve tenere a bada la gelosia quando la dottoressa Gabriella Aurora (Gabriella Pession), una vecchia fiamma di Carina (Stefania Spampinato), arriva in città per farle visita. L’episodio si apre su una nota felice. Vic e Theo Ruiz hanno avuto il loro primo perfetto appuntamento, lui ha addirittura cucinato per lei. Cosa chiedere di più? E il destino sembra strizzare loro l’occhio quando Theo scopre che presterà servizio alla 19 per una sostituzione. I due decidono di fingere di non conoscersi, ma l’idea di lavorare insieme è eccitante. Fino a quando Travis non incontra Theo e, sorpresa, sorpresa, scopriamo che è lui il vigile del fuoco che Montgomery incolpa per la morte dell’amato marito Michael. Nel frattempo, con Maya ancora in permesso, Andy continua a fare le veci di Capitano e la cosa finisce per interferire nella sua sfera privata, complice Sullivan che fatica ad accettare di stare al proprio posto.

Negli USA gli episodi sono andati in onda sulla ABC durante la tipica serata del giovedì TGIT dedicata alle serie tv di Shondaland come Grey's Anatomy. In Italia la puntata doppiata in italiano è stata trasmessa sul canale satellitare Fox Life su Sky, mentre arriva in chiaro in seconda serata su Canale 5 in giugno 2022.

