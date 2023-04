Taken La Vendetta film stasera in tv 28 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Taken La vendetta è il film stasera in tv venerdì 28 aprile 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Si tratta del sequel di Io vi troverò ed è diretto da Olivier Megaton con sceneggiatura di Luc Besson. Protagonista torna Liam Neeson nei panni di Bryan Mills.

Taken La Vendetta film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Taken 2

DATA USCITA: 11 ottobre 2012

GENERE: Azione, Thriller, Drammatico

ANNO: 2012

REGIA: Olivier Megaton

CAST: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Sherbedgia, Luke Grimes, Leland Orser, Jon Gries, D.B. Sweeney, Kevork Malikyan, Alain Figlarz, Ali Yildirim, Ergun Kuyucu

DURATA: 91 Minuti

Taken La Vendetta film stasera in tv: trama

Bryan Mills, ex agente operativo della CIA in pensione, è a Istanbul. Viene raggiunto a sorpresa per una tranquilla vacanza dalla famiglia dall’ex moglie Lenore (Famke Jannsen) e dalla figlia Kim (Maggie Grace). Ma la tranquillità si trasforma presto in un incubo quando il padre di uno dei criminali che quattro anni prima avevano rapito la figlia Kim ora è in cerca di vendetta e fa prendere in ostaggio la sua ex moglie Lenore. Mills, con l’aiuto di Kim, grazie al livello avanzato di tattiche delle forze speciali di cui ha esperienza, dovrà affrontare una nuova corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia e se stesso. Sarà un bagno di sangue e l’ex agente della CIA farà fuori sistematicamente i rapitori, uno ad uno.

Taken La Vendetta film stasera in tv: curiosità

Il film è stato seguito da Taken 3 – L’ora della verità uscito nel 2015.

Per questa parte, Liam Neeson è stato nominato ai People’s Choice Awards come Miglior attore in un film drammatico

Nel film viene citata la tragedia della Costa Concordia: quando Bryan Mills è in camera sua con la tv accesa, il tg sta comunicando l’affondamento della nave da crociera anche se la chiama erroneamente “Costa Concorda”.

Nella pellicola viene più volte chiamata in causa l’ambasciata statunitense a Istanbul, ma si tratta di un’inesattezza. Infatti la capitale turca, e dove si trova l’edificio, è Ankara. A Istanbul c’è solamente il consolato.

Taken La Vendetta streaming

Taken La Vendetta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Taken La Vendetta film stasera in tv: trailer

