Tu io e Dupree film stasera in tv 4 maggio: cast, trama, streaming

La regia è di Anthony Russo e Joe Russo. Il cast è composto da Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon, Michael Douglas, Seth Rogen, Kevin Breznahan, Claudia Choi, Amanda Detmer, Suzanne Ford, Bill Hader, Gil Harris, Houston McCrillis, Blaine Pate, Todd Stashwick, Trevor Stock, Jason Winer, Gus Lynch, Jeanine Hass, May Porter, John Ruby, Faith Fay, Lance Irwin.

Per la neo coppia di sposini, Carl e Molly, la vita non potrebbe essere più felice. Casa splendida, carriera avviata, tutto procede a gonfie vele se non fosse per l’arrivo improvviso del migliore amico di Carl che si trova nei guai. I due non gli negano il loro sostegno ma la pace a tre non durerà…

Tu io e Dupree streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

