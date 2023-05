Mission Impossible film stasera in tv 11 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Mission Impossible è il film stasera in tv venerdì 5 maggio 2023 in seconda serata su Italia 1. Diretta da Brian De Palma, la pellicola è interpretata da Tom Cruise, Jon Voight e Jean Reno. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mission Impossible film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 13 dicembre 1996

GENERE: Azione

ANNO: 1996

REGIA: Brian De Palma

CAST: Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno, Ving Rhames, Kristin Scott Thomas, Vanessa Redgrave, Dale Dye, Ion Caramitru, Ingeborge Dapkunaite

DURATA: 110 Minuti

Mission Impossible film stasera in tv: trama

Su internet qualcuno sta vendendo informazioni segrete mettendo a rischio le azioni e persino la copertura dei più importanti agenti segreti americani. Il gruppo di agenti del nucleo speciale Mission Impossible, specializzato in missioni ai limiti del possibile e comandato da Jim Phelps, deve impedire al terrorista russo di entrare in possesso di nomi in codice associati ad agenti sotto copertura in giro per il mondo. La squadra va a Praga dove però il team cade in una trappola da cui si salvano solo Ethan Hunt, Claire e Jim.

Da qui parte una indagine dell’agente Hunt che viene considerato corrotto e colpevole persino della morte degli uomini della sua stessa squadra. L’agente deve sfuggire agli assassini governativi che lo vogliono uccidere e contemporaneamente deve trovare il modo di scoprire perché i servizi segreti americani ora lo accusino di essere la talpa. Nel frattempo deve anche trovare ed impadronirsi della lista con i nomi degli agenti segreti. Inizia così una avventura in stile James Bond piena di colpi di scena ed effetti speciali.

Mission Impossible film stasera in tv: curiosità

Come in tutti i suoi film, Tom Cruise non ha mai usato una controfigura eseguendo da solo tutti gli stunt del personaggio.

Mentre filmava la celebre scena in cui Tom Cruise si cala dal soffitto e si blocca a pochi centimetri da terra, l’attore continuava a colpire il suolo finchè non ha avuto l’idea di riempire le scarpe di monete per bilanciarsi.

Il trucco in cui Ethan Hunt fa sparire e riapparire il CD per impressionare Franz Krieger non è un effetto speciale o creato con la telecamera, ma un vero e proprio trucco di magia effettuato dal vivo da Tom Cruise.

Mission Impossible streaming

Mission Impossible streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mission Impossible film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili