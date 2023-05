The Good Doctor 6 trama episodi 5 maggio 2023 Copia

The Good Doctor 6 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della sesta stagione venerdì 5 maggio 2023. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 6 episodio 5 Opportunità di crescita. Il dottor Murphy è alla prese con un piano per effettuare in tutta sicurezza l’intervento che rimetterà in piedi la dottoressa Lim. Ma quest’ultima si fiderà di lui e accetterà di farlo? Nella notte di Halloween, la piccola Skyler viene portata in ospedale per un problema al cuore. I medici però scoprono che la bambina ha una malattia genetica, l’emocromatosi, che le ha compromesso il fegato. Nel frattempo a Chris Mcgowan, che aveva accompagnato il fratello per una leggera ferita, viene diagnosticato un cancro al pancreas.

The Good Doctor 6 episodio 6 Caldo anomalo. È una giornata caldissima e Shaun si trova alle prese con un caso molto complicato. La sua antipatia per la Powell non facilita il compito. Dopo l’ennesimo litigio Shaun la estromette dal caso. Glassman gli consiglia di trovare un terreno comune per andare d’accordo con lei. All’inizio l’impresa sembra impossibile, ma poi i due scopriranno di essere appassionati di storia della chirurgia.

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

