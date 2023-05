The Transporter film stasera in tv 5 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

The Transporter è il film stasera in tv venerdì 5 maggio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Transporter film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 25 novembre 2005

GENERE: Azione

ANNO: 2003

REGIA: Louis Leterrier, Corey Yuen

CAST: Jason Statham, Shu Qi, Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand, Didier Saint Melin, Laurent Desponds, Matthieu Albertini

DURATA: 93 Minuti

The Transporter film stasera in tv: trama

Nel sud della Francia, Frank fa il trasportatore di merci non proprio legali: e’ preciso, silenzioso, affidabile. Frank riceve da un americano il compito di portare a destinazione un pacco di misure limitate: 1 metro e 50 per 50 chili. Ma durante il percorso Frank si accorge che il pacco si muove, lo apre e scopre che dentro vi e’ prigioniera Lai, una giovane cinese, figlia di un boss cinese che si occupa di far sbarcare in Francia i connazionali clandestini…

The Transporter film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata prodotta da Luc Besson che ne ha steso anche la sceneggiatura insieme a Robert Mark Kamen.

Sono usciti due sequel Transporter: Extreme nel 2005 e Transporter 3 nel 2008.

The Transporter streaming

The Transporter streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Transporter film stasera in tv: trailer

