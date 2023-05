Un passo dal cielo 7 va in onda stasera in tv lunedì 8 maggio 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Un passo dal cielo 7: trama e anticipazioni 8 maggio 2023

Un passo dal cielo 7 – episodio L’Ultima Verità. I segreti vengono tutti a galla quando Paron è costretto a rendere conto delle sue azioni e la morte di Roberta sembra trovare un colpevole. Nathan e Adele fanno quadrato con Manuela per salvare Mirko dalla nefasta influenza del padre, e per la poliziotta arriva il momento di fare finalmente giustizia per Gregorio. Mentre il caso costringe Manuela e Nathan a una disperata corsa contro il tempo, anche Vincenzo corre a raccogliere i cocci della sua vita sentimentale, prendendo una decisione finale sul suo rapporto con Carolina.

Un passo dal cielo streaming

Un passo dal cielo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

