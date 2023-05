Yes Man film stasera in tv 11 maggio: cast, trama, streaming

Yes Man è il film stasera in tv giovedì 11 maggio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1.

Yes Man film stasera in tv: cast

La regia è di Peyton Reed. Il cast è composto da Jim Carrey, Zooey Deschanel, Terence Stamp, Sasha Alexander, Patrick Labyorteaux, Rhys Darby, Sean O’Bryan, Maile Flanagan, John Cothran Jr., Jarrad Paul, Lauri Johnson, Catherine Campion, Vivian Bang, Aaron Takahashi, Bradley Cooper, Molly Sims, John Michael Higgins, Danny Masterson.

Yes Man film stasera in tv: trama

Carl Allen è un impiegato divorziato sempre pronto a dire “no” alle richieste di tutti. Chiuso nella sua solitudine e circondatosi di un alone di negatività, il protagonista vive un momento di stasi nella propria vita. Un giorno, però, un ex collega lo convince a partecipare a un corso di “positività” e da quel momento per Carl tutto cambierà. La capacità di dire “si”, infatti, scatenerà un ondata di trasformazioni positive nella sua vita. Eppure, alla lunga, scoprirà che accogliere tutte le opportunità può anche diventare un serio problema…

Yes Man streaming

Yes Man streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Yes Man film stasera in tv: trailer

