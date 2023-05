Torna in chiaro su Canale 5 Station 19 stasera in tv venerdì 12 maggio 2023 con la quarta stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su Canale 5. Di seguito trama, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Station 19 trama episodi 12 maggio 2023 su Canale 5

Station 19 trama stagione 4 episodio 9 Nessuno è solo. L’episodio ci fa scoprire qualche dettaglio in più sul passato di Travis e sulla tragica morte dell’amato marito Michael. Travis sapeva che la sua più cara amica, Vic, stava da poco frequentando qualcuno. Non poteva certo immaginare che l’uomo in questione fosse Theo, la persona che più incolpa per la morte di Michael. Travis e Michael si sono incontrati e innamorati all’Accademia, Theo era coinquilino di Michael all’epoca e tra i tre era nata una bella amicizia. Che si è brutalmente conclusa dopo la morte di Michael. E, ora, anche il rapporto tra Travis e Vic rischia di fare la stessa fine. Vic non poteva sapere chi fosse Theo e subito decide di troncare la cosa, non vuoe ferire Travis, sa che non ha mai superato la morte del marito. Tra i due c’è comunque il gelo e questo non aiuta quando devono rispondere a una chiamata. Si trovano di fronte Charlie, il ragazzo che avevano già soccorso un anno prima per un’overdose. E la storia si ripete. Anzi, per Charlie si tratta della terza overdose nell’ultimo mese. Questa volta insieme a lui c’è anche Libby, la sua migliore amica. La ragazza dichiara che Charlie voleva disintossicarsi, quello era la sua festa di addio alla droga. La storia non avrà un finale felice, ma servirà a Travis per fare una profonda riflessione sulla morte di Michael, sugli ultimi quattro anni e su Theo, perché se quel tragico giorno Travis ha perso l’amore della sua vita, Theo ha perso entrambi i suoi migliori amici. E solo il perdono, a questo punto, potrebbe aiutare entrambi ad accettare il passato e tornare a guardare al presente e al futuro.

Station 19 streaming

Negli USA gli episodi sono andati in onda sulla ABC durante la tipica serata del giovedì TGIT dedicata alle serie tv di Shondaland come Grey’s Anatomy. In Italia la puntata doppiata in italiano è stata trasmessa sul canale satellitare Fox Life su Sky, mentre arriva in chiaro in seconda serata su Canale 5 in giugno 2022. Station 19 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

