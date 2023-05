The Good Doctor 6 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della sesta stagione venerdì 12 maggio 2023. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 6 trama episodi 12 maggio 2023

The Good Doctor 6 episodio 7 Dalla A alla F. Isabel si rivolge ad Andrews per farsi aiutare in un caso particolare che richiede molta cura e attenzione: la nascita di sei gemelli. Quasi come un contrappasso Shaun e Lea ricevono una notizia dolorosa: il loro desiderio di diventare genitori non sembra potersi realizzare.

The Good Doctor 6 trama episodi 12 maggio 2023

The Good Doctor 6 episodio 8 Non mi scuso, ma mi dispiace. Asher fa notare a Jordan che si sta accontentando delle briciole lasciate da Daniel Perez, che non è ancora pronto per una relazione sentimentale. Nel frattempo Morgan deve curare una paziente che è stata stuprata, e prova a farle fare il kit stupro per poter denunciare il suo aggressore. Per cercare di convincerla le racconta la violenza che ha subito mentre era all’università. Intanto, spronato dal dottor Glassman, il dottor Murphy apre il suo cuore alla dottoressa Lim.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Good Doctor segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Good Doctor: link utili