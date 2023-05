Matrimonio alle Bahamas film stasera in tv 13 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Matrimonio alle Bahamas è il film stasera in tv sabato 13 maggio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Matrimonio alle Bahamas film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 16 novembre 2007

GENERE: Commedia

ANNO: 2007

REGIA: Claudio Risi

CAST: Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Lucrezia Piaggio, Biagio Izzo, Bruno Arena, Max Cavallari, Loredana De Nardis, Valentina Idini, Niccolò Senni, Ludovica Mairè Rogati, Donald French, Raffaello Balzo, Valentino Campitelli, Victoria Silvstedt, Luigi Petrazzuolo

DURATA: 92 Minuti

Matrimonio alle Bahamas film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Cristoforo Colombo, un milanese che fa il tassista a Roma, parte per l’America per accompagnare la figlia Valentina che, appena laureata in economia, ha vinto una borsa di studio per l’Università di Miami. Lei si innamora di Bob, un ragazzo ricco, e i due decidono di sposarsi. Iniziano così i preparativi del matrimonio, che vedrà riunirsi due famiglie molto diverse fra loro: i Colombo, italiani di umili origini, ossia Cristoforo e Rosy; i ricchi italoamericani Alberto, detto Al, e Patricia Di Giacomo. Le differenze tra le due famiglie portano inevitabilmente a far vacillare il matrimonio dei due innamorati..

Matrimonio alle Bahamas film stasera in tv: curiosità

Si tratta della seconda pellicola di Massimo Boldi dopo il “divorzio” artistico da Christian De Sica. E’ anche il primo film ad essere prodotto dalla società di Boldi, la Mari Film.

In totale il film ha incassato quasi 10 milioni di euro.

Matrimonio alle Bahamas streaming

Matrimonio alle Bahamas streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Matrimonio alle Bahamas film stasera in tv: trailer

