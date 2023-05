Edge of Tomorrow film stasera in tv 14 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Edge of Tomorrow Senza Domani è il film stasera in tv domenica 14 maggio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Doug Liman ha come protagonisti Tom Cruise e Emily Blunt. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Edge of Tomorrow film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Edge of Tomorrow

USCITO IL: 29 maggio 2014

GENERE: azione, fantascienza

ANNO: 2014

REGIA: Doug Liman

CAST: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Lara Pulver, Jeremy Piven, Charlotte Riley, Madeleine Mantock

DURATA: 113 minuti

Edge of Tomorrow film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Siamo nel futuro. Una terribile e avanzatissima razza aliena ha attaccato la Terra in modo devastante per conquistarla con una preparazione militare e tecnologia imbattibili. Tutti gli eserciti terrestri fanno di tutto per difendere il mondo, ma con scarsi risultati. Il tenente William Cage (Tom Cruise) è un impacciato funzionario militare senza alcuna esperienza di guerra, che si ritrova all’improvviso catapultato in prima linea durante una missione suicida. Cage, inadatto al fronte e incapace perfino di inforcare un fucile, muore subito ma si risveglia all’inizio di quella giornata. Si ritrova così dentro a un ciclo temporale inspiegabile per cui è costretto a rivivere quella battaglia all’infinito, morire per poi ricominciare sempre dallo stesso punto. Cage però non sta con le mani in mano e ad ogni battaglia che rivive, diventa sempre più esperto di armi e strategie. Quando poi incontra la super soldatessa Rita Vrataski (Emily Blunt) capisce cosa gli è successo e comincia a comprendere che forse il nemico alieno può essere sconfitto..

Edge of Tomorrow film stasera in tv: curiosità

Il film è l’adattamento cinematografico della light novel All You Need Is Kill del 2004. L’autore è Hiroshi Sakurazaka con le illustrazioni di Yoshitoshi Abe.

Emily Blunt ha avuto diverse difficoltà con la tuta indossata durante le riprese, questa infatti pesava diversi chili. La prima volta che l’attrice l’ha indossata, scoppiò a piangere terrorizzata dal doverla mettere per 5 mesi e dovendoci fare scene d’azione.

Tom Cruise ha ammesso di aver voluto lavorare con Emily Blunt per molto tempo, ed è stato proprio lui a raccomandarla alla produzione per il ruolo di Rita.

Edge of Tomorrow streaming

Edge of Tomorrow film stasera in tv: trailer

