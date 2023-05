The Good Doctor 6 trama episodi 17 maggio 2023

The Good Doctor 6 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della sesta stagione mercoledì 17 maggio 2023. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 6 episodio 9 A pezzi. Shaun si trova alle prese con il difficile caso di Teddy, un uomo sovrappeso che, pur di compiacere il fratello, si induce il vomito. Questo gli provoca una pericolosa aritmia. Il rapporto tra i due fratelli è compromesso, ma Daniel riesce a ristabilire la pace. Nel frattempo la Lim accetta di sottoporsi all’intervento che la rimetterà in piedi e Clay, poco prima che la Lim entri in sala, le propone di sposarlo. Intanto Lea annuncia a Shaun di essere incinta.

The Good Doctor 6 episodio 10 Silenzioso e rumoroso. I medici dell’ospedale stanno cercando un modo per curare Drew, un ragazzo di 17 anni che ha subito molti interventi e che è nella lista dei trapianti per ricevere un nuovo intestino. Intanto Perez viene riammesso in ospedale, sotto la supervisione di Jordan. Nel frattempo Shaun decide di ricoverare Lea per sottoporla ad alcuni esami e monitorare la gravidanza. Lea però, ricoverata nella stessa stanza della volta precedente, quando perse la figlia, fa fatica a sottostare alle regole ferree del marito: niente visite e niente caos. Fortunatamente i suoi amici fanno di tutto per starle vicini…

