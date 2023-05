Una donna per amica film stasera in tv 17 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Una donna per amica è il film stasera in tv mercoledì 17 maggio 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. La pellicola diretta da Giovanni Veronesi ha come protagonisti Fabio De Luigi e Laetitia Casta. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una donna per amica film stasera in tv: cast

Titolo originale: Una donna per amica

USCITO IL: 27 febbraio 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Giovanni Veronesi

CAST: Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Geppi Cucciari, Adriano Giannini, Monica Scattini, Virginia Raffaele, Valeria Solarino, Flavio Montrucchio, Antonia Liskova

DURATA: 88 Minuti

Una donna per amica film stasera in tv: trama

Tra il mare cristallino e i paesaggi del Salento si svolgono le giornate di Francesco De Biase, stimato avvocato e consigliere comunale a Lecce, città in cui si è trasferito per amore della sua ex moglie. A sconvolgere il suo tran tran quotidiano c’è la bella, esuberante e francesissima Claudia (Claudine all’anagrafe), la sua migliore amica. Fa la veterinaria e si è trasferita in Puglia per stare vicina alla sorellastra ex tossicodipendente. Tra Francesco e Claudia c’è una forte complicità. Insieme si divertono come due adolescenti. Sono amici. Nulla di più… O no? Un giorno Claudia incontra un’affascinante guardia forestale e se ne innamora perdutamente. Dopo pochi giorni decide di sposarlo e a officiare le nozze è proprio Francesco. Quest’ultimo ben presto comincia invece a frequentare Lia, una sua collega con la quale si trova molto bene. Proprio quando i due decidono di dividere lo stesso tetto arriva Claudia. E’ già in crisi. Vuole lasciare Giovanni e ha bisogno di Francesco, del suo conforto e della sua vicinanza…. Inutile dire che Lia non reagirà bene…

Una donna per amica film stasera in tv: curiosità

Giovanni Veronesi dirige e scrive la sceneggiatura del film insieme a Ugo Chiti.

Veronesi dirige per la prima volta Fabio De Luigi.

Il film è stato girato interamente in Puglia, precisamente a Trani.

Le riprese sono cominciate il 30 agosto 2013 e sono durate sette settimane. Il film è stato distribuito nelle sale a partire dal 27 febbraio 2014.

Una donna per amica streaming

Una donna per amica film stasera in tv: trailer