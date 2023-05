Torna in chiaro su Canale 5 Station 19 stasera in tv venerdì 19 maggio 2023 con la quarta stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su Canale 5. Di seguito trama, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Station 19 trama episodi 19 maggio 2023 su Canale 5

Station 19 trama stagione 4 episodio 10 Salva te stesso. Prima parte di un nuovo crossover con Grey’s Anatomy. La storia si concluderà con “Scusarsi non sempre è la soluzione”, undicesimo episodio della diciassettesima stagione della serie madre. Alla caserma è giornata di test per il Covid. Montgomery ritrova Emmett Dixon e anche suo padre Paul, con il quale, ricordiamo, i rapporti sono decisamente tesi. I genitori di Travis arrivano alla 19 per fare il tampone. Paul afferma che la moglie di un suo compagno di golf è risultata positiva, così ha deciso di verificare le sue condizioni di salute e quelle di sua moglie. Travis, naturalmente, non crede neanche per un secondo che si tratti della “moglie dell’amico”. E non sbaglia. Alla stazione dei vigili del fuoco arriva anche la famiglia di Andy, sia per il controllo, sia (o soprattutto) per conoscere Sullivan, il marito di Andy. Carina, intanto, scopre che potrebbero esserci dei problemi con il suo visto e che rischia di dover tornare in Italia. La reazione di Maya è, forse, inaspettata: se dovesse succedere andrà con lei. Infine, mentre Dean potrebbe avere dei ripensamenti sulla causa che sta portando avanti contro il Dipartimento di Polizia, la squadra entra in azione per liberare una giovane coppia rimasta incastrata nel proprio veicolo.

In Italia la puntata doppiata in italiano è stata trasmessa sul canale satellitare Fox Life su Sky, mentre arriva in chiaro in seconda serata su Canale 5 in giugno 2022.

Per commentare in diretta la serie tv Station 19 basta andare sull'hashtag ufficiale #Station19, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

