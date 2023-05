Non c’è 2 senza te film stasera in tv 20 maggio: cast, trama, streaming

Non c’è 2 senza te è il film stasera in tv sabato 20 maggio 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Non c’è 2 senza te film stasera in tv: cast

La regia è di Massimo Cappelli. Il cast è composto da Fabio Troiano, Dino Abbrescia, Belen Rodriguez, Tosca D’Aquino, Samuel Troiano, Cristina Serafini.

Non c’è 2 senza te film stasera in tv: trama

Alfonso e Moreno sono una coppia gay, che da anni convive felicemente e che conduce una vita piuttosto serena e allegra, sotto lo sguardo vigile della vicina di casa, la signora Capasso, donna molto curiosa e un po’ acida. Le certezze su cui si fonda la routine quotidiana di Alfonso e Moreno vengono letteralmente scombussolate quando nella loro vita piomba Niccolò, il nipote di Alfonso, davanti al quale i due sono costretti a fingersi etero e soprattutto quando Moreno si invaghisce di una bellissima insegnante di spagnolo, Laura…

Non c’è 2 senza te streaming

Non c’è 2 senza te streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Non c’è 2 senza te film stasera in tv: trailer

