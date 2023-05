Vivere non è un gioco da ragazzi torna stasera in tv lunedì 22 maggio 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della nuova fiction con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Vivere non è un gioco da ragazzi: trama e anticipazioni 22 maggio 2023

Vivere non è un gioco da ragazzi – episodio 3. Su Lele aumenta la duplice pressione di polizia e spacciatori che cercano di tirarlo in direzioni opposte, lui per sopravvivere mente un po’ a entrambi. Intanto tutti i genitori, dopo la morte di Mirco, vogliono sapere se anche gli altri del gruppetto si drogano, per i ragazzi nascondere la verità è sempre più difficile. Si discute in tutte le case, soprattutto in quella di Lele, dove i genitori sono in crisi perché il padre idraulico, truffato da un imprenditore senza scrupoli, gli mette le mani addosso peggiorando la sua situazione e suscitando la rabbia della moglie.

Vivere non è un gioco da ragazzi – episodio 4. Un anonimo avverte le famiglie che tutti i ragazzi del gruppo al sabato si drogavano: la bomba esplode nelle case, iniziando a rivelare le ferite segrete di qualche genitore e facendo esplodere la crisi fra quelli di Lele. Lele riallaccia i rapporti con Serena ma il poliziotto ha fatto una scoperta su di lui e lo costringe a fare i nomi della banda di quartiere da cui compra. Ma i criminali lo intuiscono e lo sequestrano: Lele ha pochi minuti per convincerli che non sta parla alla polizia.

Vivere non è un gioco da ragazzi streaming

Inoltre è possibile guardare Vivere non è un gioco da ragazzi streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Vivere non è un gioco da ragazzi andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella V, cercare il nome della fiction e il gioco è fatto.

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Vivere non è un gioco da ragazzi basta andare sugli hashtag ufficiali #Viverenonèungiocodaragazzi, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Vivere non è un gioco da ragazzi: link utili