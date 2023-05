No Escape Colpo di Stato film stasera in tv 26 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

No Escape Colpo di stato è il film stasera in tv venerdì 26 maggio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola diretta da John Erick Dowdle ha come protagonisti Owen Wilson e Pierce Brosnan. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

No Escape Colpo di Stato film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: No Escape

GENERE: thriller, azione, drammatico

ANNO: 2015

REGIA: John Erick Dowdle

CAST: Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell, Sterling Jerins, Spencer Garrett, Claire Geare, Sahajak Boonthanakit

DURATA: 103 Minuti

No Escape Colpo di Stato film stasera in tv: trama

Jack è un ingegnere di una multinazionale idrica americana. Viene inviato per lavoro in una località del Sud Est asiatico dove si trasferisce con tutta la famiglia. Non appena arrivano nel nuovo paese si trovano nel pieno di un colpo di stato. L’albergo dove alloggiano è assediato da folle di ribelli armate. La situazione è pericolosissima e senza apparente via di uscita. I rivoltosi massacrano gli ospiti dell’albergo e Jack dovrà trovare il modo di portare in salvo la famiglia fuori dai confini del paese. In suo aiuto arriverà un misterioso cittadino britannico..

No Escape Colpo di Stato film stasera in tv: curiosità

I fratelli Dowdle, John Erick alla regia e Drew alla sceneggiatura, con No Escape sono al loro settimo film prodotto in coppia. In comune i loro film hanno una trama che prende spunto dalla realtà e che mette i protagonisti in situazioni di crisi estrema.

No Escape Colpo di Stato streaming

No Escape Colpo di Stato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

No Escape Colpo di Stato film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili