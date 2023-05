The Good Doctor 6 trama episodi 26 maggio 2023

The Good Doctor 6 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della sesta stagione venerdì 26 maggio 2023. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 6 episodio 13 Differenze. Shaun si rende conto che lui e Lea hanno opinioni molto diverse su come crescere il loro futuro bambino e si chiede se l’amore sarà sufficiente a risanare gli eventuali litigi. Grazie all’esempio di una coppia conosciuta in ospedale Shaun si tranquillizza e accetta le diversità tra lui e Lea. Nel frattempo, la dottoressa Lim deve trovare il modo di salvare i polmoni, seriamente danneggiati, di un suo paziente di lungo corso.

The Good Doctor 6 episodio 14 Un cuore di pietra. Quando Nathan, un ragazzino di tre anni, viene ricoverato d’urgenza, lo staff medico sospetta che il piccolo stia avendo un ictus. Un caso alquanto inusuale. La prima diagnosi di Shaun, però, non porta nella direzione giusta e toccherà a Park trovare la soluzione. Nel frattempo, Lea si lamenta con Shaun riguardo a Glassman poiché la convivenza tra i tre sta diventando sempre più difficile. Glassman infatti si prodiga in consigli non richiesti e questo atteggiamento indispettisce Lea. Shaun ben presto trova una soluzione: Glassman si trasferirà in un appartamento accanto al loro.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

