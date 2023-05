Justice League film stasera in tv 29 maggio: cast, trama, curiosità, streaming, recensione

Justice League è il film stasera in tv lunedì 29 maggio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Justice League film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 16 novembre 2017

GENERE: Azione, Avventura, Fantasy

ANNO: 2017

REGIA: Joss Whedon, Zack Snyder

CAST: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amber Heard, Amy Adams, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Connie Nielsen, Diane Lane, Kiersey Clemons, Billy Crudup, J.K. Simmons, Ciarán Hinds, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg

DURATA: 121 Minuti

Justice League film stasera in tv: trama

Dopo la morte di Superman, sacrificatosi per il bene comune, il vigilante Batman si trova a dover affrontare una nuova terribile minaccia. Infatti arriva sulla terra Steppenwolf, un Nuovo Dio con al suo seguito un esercito di Parademoni. Lo scopo del nemico è quello di trovare tre antichi artefatti nascosti sul pianeta e consegnarli a suo nipote Darkseid. Bruce Wayne (Ben Affleck) così decide di unirsi a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot) nella ricerca di alcuni metaumani con abilità sovrannaturali. I due scovano così il giovane Barry Allen/Flash (Ezra Miller) che riesce a muoversi a una velocità superiore a quella della luce; il sovrano di Atlantide Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa); e infine Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), ex atleta rivestito di componenti meccaniche. Insieme i cinque formano la Justice League, un team di supereroi capaci di difendere la Terra.

Justice League film stasera in tv: recensione

Dopo alcune pellicole poco convincenti, finalmente sembra proprio che l’Universo Condiviso della DC abbia cominciato a funzionare. Se film come Batman v Superman e Suicide Squad, nonostante il cast stellare, non abbiano per nulla convinto il pubblico, già da Wonder Woman abbiamo assistito a una svolta. E in Justice League si conferma la spettacolarità di questo nuovo mondo di supereroi. Per alcune cose ancora ci sono miglioramenti da fare, come per la narrazione non sempre forte e un villain poco memorabile. Per altre invece il film piacerà ai tanti fan dell’Universo fumettistico DC. Gli attori hanno fatto un ottimo lavoro di personificazione, rendendo ognuno il proprio personaggio dinamico al punto giusto ai fini della storia. Guardando il film ci si diverte molto e sono godibili le scene di combattimento. Ah, e cosa molto importante: restate fino alla fine dei titoli di coda!

Justice League film stasera in tv: curiosità

La pellicola è ispirata all’omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics creato da Gardner Fox.

Si tratta del quinto film del DC Extended Universe (DCEU).

C’è voluto un decennio prima che questo progetto cinematografico prendesse vita. Un film sulla Justice League intitolato Mortal era stato messo in pre-produzione e poi scartato nel 2007.

E’ la seconda volta che J.K. Simmons e Willem Dafoe appaiono nello stesso film ispirato a un fumetto, dopo la trilogia di SpiderMan firmata da Sam Raimi.

Nel film sono presenti tre vincitori di Oscar: Ben Affleck, Jeremy Irons e J.K. Simmons. Sono nel cast anche quattro candidati all’Oscar: Amy Adams, Willem Dafoe, Diane Lane e Jesse Eisenberg.

E’ la terza apparizione in live-action della Justice League dopo un episodio pilota di serie tv nel 1997 e Smallville.

Justice League streaming

Justice League streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Justice League film stasera in tv: trailer

