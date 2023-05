Vivere non è un gioco da ragazzi torna stasera in tv lunedì 29 maggio 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della nuova fiction con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Vivere non è un gioco da ragazzi: trama e anticipazioni 29 maggio 2023

Vivere non è un gioco da ragazzi – episodio 5. È la serata in cui i conflitti raggiungono il culmine a tutti i livelli: rischi concreti, rapporti interpersonali, contraddizioni irrisolte dei singoli. Lele, per amore di Serena, si decide ad affrontare le sue responsabilità e scopre il fine dell’ambiguo poliziotto che lo indaga. Ma l’amore per Serena ha un nuovo, imprevedibile ostacolo, e la minaccia dei criminali diventa una vera minaccia di morte. Nel frattempo il gioco di mosse e contromosse delle varie forze in campo (genitori, scuola, polizia, criminali), ha generato una sorta di epidemia di verità che ha fatto saltare maschere e uscire segreti, sia tra i ragazzi che tra gli adulti.

Vivere non è un gioco da ragazzi – episodio 6. I nostri protagonisti sono alla resa dei conti, costretti a regolare i conti sospesi con gli altri e con sé stessi, affrontando dolorose ma necessarie trasformazioni oppure, in qualche caso, continuando a fuggire. Il finale però si apre alla speranza, l’esito della storia dimostra che crescere è difficile per tutti, spesso non solo per i giovani: ma se non scappi da ciò che sei, se stai lì e affronti quel che devi, ce la puoi fare.

Vivere non è un gioco da ragazzi streaming

Inoltre è possibile guardare Vivere non è un gioco da ragazzi streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Vivere non è un gioco da ragazzi andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella V, cercare il nome della fiction e il gioco è fatto.

