Parto Col Folle film stasera in tv 31 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Parto Col Folle va in onda stasera in tv mercoledì 31 maggio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Parto Col Folle film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Due Date

USCITO IL: 28 gennaio 2011

GENERE: Commedia

ANNO: 2010

REGIA: Todd Phillips

CAST: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Jamie Foxx, Alan Arkin, Danny McBride, RZA, Matt Walsh, Rhoda Griffis, James Martin Kelly

DURATA: 100 Minuti

Parto Col Folle film stasera in tv: trama

Peter Highman è un architetto in trasferta ad Atlanta per lavoro. Non appena apprende dalla moglie che il parto del suo primogenito è imminente prende il primo volo per fare ritorno a Los Angeles. Sull’aereo però una seria di equivoci con un passeggero piuttosto irritante fa sì che venga scambiato per un terrorista e costretto a scendere. Senza soldi e senza documenti Peter vuole cercare comunque di partire. L’unico con cui può viaggiare e’ proprio la causa dei suoi guai: Ethan Tremblay, un aspirante attore con cane e ceneri paterne al seguito.

Parto Col Folle film stasera in tv: curiosità

Sulla patente di Ethan la sua data di nascita indica il 1 ottobre 1969, ossia la stessa di Zach Galifianakis.

Robert Downey Jr e Michelle Monaghan hanno precedentemente lavorato insieme in Kiss Kiss Bang Bang del 2005.

Il regista Todd Phillips appare in un cameo nei panni di Barry, l’uomo in casa di Juliette Lewis.

Parto Col Folle sreaming

Parto Col Folle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Parto Col Folle film stasera in tv: trailer

