Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar film stasera in tv 31 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar è il film stasera in tv mercoledì 31 maggio 2023 in onda in prima serata su Italia 1.

Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar film stasera in tv: cast

La regia è di Joachim Rønning ed Espen Sandberg. Il cast è composto da Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNally, David Wenham, Stephen Graham, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley.

Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar film stasera in tv: trama

I guai per Capitan Jack Sparrow (Johnny Depp) non finiscono mai. In questa nuova avventura infatti sarà preda di un’incredibile orda di nemici a caccia niente meno che di pirati. A guida dei terribili marinai fantasmi c’è Armando Salazar (Javier Bardem), deciso a ripulire i mari dai pirati. Il capitano era stato relegato nel Triangolo del Diavolo a bordo della Silent Mary, ma Salazar riesce a sfuggire con la sua ciurma e insegue proprio Capitan Jack Sparrow con cui sembra avere un conto in sospeso.. Per Jack l’unica speranza è quella di trovare il leggendario Tridente di Poseidone, per riuscirci è però costretto a unire le forze con la brillante astronoma Carina Smyth e il risoluto Henry Turner, giovane marinaio della Royal Navy nonché figlio dei vecchi amici Elisabeth e William Turner.

Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar film stasera in tv: curiosità

Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar streaming

Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar film stasera in tv: trailer

