The Good Doctor 6 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della sesta stagione venerdì 2 giugno 2023. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR.

The Good Doctor 6 trama episodi 2 giugno 2023

The Good Doctor 6 episodio 17 Seconde opportunità e rimpianti passati. Andrews comunica a Shaun che non dovranno esserci favoritismi verso Jared che ha ripreso il suo posto al St. Bonaventure. Shaun prende seriamente questo avvertimento e inizia ad essere fin troppo severo. Glassman gli ricorda che Jared è lì per fare esperienza e deve lasciarlo sperimentare. Il caso della settimana riguarda una adolescente affetta da problemi neurologici che richiederà una procedura ad altissimo rischio.

The Good Doctor 6 episodio 18 Fino in fondo. In seguito a quanto accaduto nell’episodio scorso e alla confessione di Jared riguardo all’errore di Glassman sulle suture, Shaun non può fare a meno di essere molto preoccupato. Dopo aver chiesto opinioni e revisionato documenti e video, decide di parlare apertamente con il suo mentore e dirgli che è necessario fare una risonanza per scongiurare il ritorno del tumore al cervello. Glassman si rifiuta. Nel frattempo, viene ricoverata una paziente con sintomi di long COVID, ma gli esami porteranno i dottori a sospettare che la donna sia affetta da una patologia ben più pericolosa. Infine, Shaun, dopo aver parlato con Lea, affronta nuovamente il dottor Glassman e riesce a convincerlo a fare la risonanza.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

