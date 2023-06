Cicogne in missione film stasera in tv 3 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Cicogne in missione è il film stasera in tv sabato 3 giugno 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cicogne in missione film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 20 ottobre 2016

GENERE: Animazione, Commedia, Family

ANNO: 2016

REGIA: Nicholas Stoller, Doug Sweetland

CAST: Andy Samberg, Katie Crown, Kelsey Grammer, Anton Starkman, Jennifer Aniston, Ty Burrell, Alessia Marcuzzi, Federico Russo, Vincenzo Salemme

DURATA: 90 Minuti

Cicogne in missione film stasera in tv: trama

Una volta le cicogne portavano neonati, ora invece sono diventate fattorini di una grossa azienda di commercio online, la Cornerstore. Junior, uno dei migliori dipendenti della società in odore di promozione, un giorno attiva per sbaglio la Macchina Fabbrica-Bambini, dando così vita a una bella bimba “non autorizzata”. Cerca allora di consegnare la bambina con l’aiuto dell’amica Tulip all’unica umana a Stork Mountain. Inizia una corsa contro il tempo per portare a termine la consegna prima che il titolare se ne accorga. I due partono per un frenetico viaggio che mostrerà loro come più di una famiglia potrebbe fare la felicità della neonata… e così le cicogne potrebbero tornare a svolgere il loro antico compito. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Cicogne in missione film stasera in tv: curiosità

I personaggi del film in originale sono doppiati da Andy Samberg, Katie Crown, Kelsey Grammer, Jennifer Aniston, Ty Burrell. In italiano invece le voci sono di Alessia Marcuzzi, Federico Russo, Vincenzo Salemme.

L’indirizzo web nominato nel film “cornerstore.com” esiste davvero, ma non è connesso alla pellicola.

Cicogne in missione streaming

Cicogne in missione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cicogne in missione film stasera in tv: trailer

