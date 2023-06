Di Nuovo in Gioco film stasera in tv 7 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Di nuovo in gioco è il film stasera in tv mercoledì 7 giugno 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Di Nuovo in Gioco film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Trouble with the Curve

GENERE: drammatico

ANNO: 2012

REGIA: Robert Lorenz

CAST: Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, Matthew Lillard, John Goodman, Scott Eastwood, Robert Patrick, Matt Bush, Ed Lauter

DURATA: 111 minuti

Di Nuovo in Gioco film stasera in tv: trama

Gus Lobel (Clint Eastwood) è stato per molto tempo uno dei migliori talent-scout di giocatori di baseball. Ora è diventato vecchio. I dirigenti della squadra per cui lavora, gli Atlanta Braves , non gli danno più fiducia. Ora che bisogna scegliere un nuovo battitore mettono in dubbio il suo giudizio sul potenziale fenomeno del baseball. In questo momento di crisi Gus ritrova al suo fianco la figlia di Gus, Mickey (Amy Adams), una giovane donna ambiziosa sul punto di diventare socia dello studio legale per cui lavora. Mickey ha sempre avuto col padre un rapporto difficile, ma in questa situazione lo affianca in quello che potrebbe essere il suo ultimo incarico. Cos’ facendo Mickey mette a rischio la sua carriera per salvare quella del padre. Nel cast anche Justin Timberlake, uno scout rivale che aspira a diventare cronista — e a conquistare Mickey.

Di Nuovo in Gioco film stasera in tv: curiosità

Nonostante nel 2008 dopo i l film Gran Torino Clint Eastwood avesse annunciato il suo ritiro dalle scene, l’attore torna ad essere protagonista in questa pellicola.

Clint Eastwood ha sempre diretto i suoi film a partire dal 1993, anno di Nel centro del mirino. In questo caso invece torna ad essere un semplice attore sotto la regia di Robert Lorenz.

Di Nuovo in Gioco streaming

Di Nuovo in Gioco streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Di Nuovo in Gioco film stasera in tv: trailer

