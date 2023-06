The Good Doctor 6 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della sesta stagione mercoledì 7 giugno 2023. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 6 trama episodi 7 giugno 2023

The Good Doctor 6 episodio 19 Mezze misure. Shaun riesce a convincere il dottor Glassman a sottoporsi ad un test del DNA che accerterà o meno la presenza del tumore. Dopo 24 ore il responso è negativo: il dottor Glassman non ha niente. Shaun pensa di potersi finalmente rilassare, ma un particolare apparentemente insignificante lo inquieta: il dottor Glassman, mentre montava la culla, ha dimenticato due viti… Nel frattempo, Andrews e la Lim si scontrano in modo particolarmente acceso riguardo a un paziente. Il confronto rivela anche quando la Lim sia poco entusiasta del ritorno di Kalu.

The Good Doctor 6 trama episodi 7 giugno 2023

The Good Doctor 6 episodio 20 Fortunato. Eddie, un uomo affetto da una malattia rarissima, paziente di lungo corso dell’ospedale, torna al St. Bonaventure. Il suo ottimismo, nonostante tutto, e la sua fede incrollabile finiscono per irritare Asher, agnostico convinto. Dopo alcuni episodi di disattenzione del dottor Glassman, Shaun è sempre più convinto che ci sia qualcosa che non va. Shaun continua a monitorare i comportamenti del dottor Glassman, apparentemente senza risultati. Sarà grazie a un paziente che Shaun troverà la soluzione: il dottor Glassman ha avuto un mini infarto al cervello e forse non potrà più operare. Morgan, infine, decide di adottare la piccola Eden. Come reagirà Alex?

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Good Doctor segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Good Doctor: link utili