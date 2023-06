The Great Wall film stasera in tv 7 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

The Great Wall è il film stasera in tv mercoledì 7 giugno 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Great Wall film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 23 febbraio 2017

GENERE: Avventura, Azione, Storico

ANNO: 2016

REGIA: Zhang Yimou

CAST: Matt Damon, Andy Lau, Willem Dafoe, Pedro Pascal, Tian Jing, Eddie Peng

DURATA: 103 Minuti

The Great Wall film stasera in tv: trama

William (Matt Damon) e Tovar (Pedro Pascal), due avventurieri con un passato di mercenari, sono in viaggio attraverso la Cina alla ricerca della preziosa polvere nera (polvere da sparo). Vengono aggrediti da un misterioso mostro verde che viene ucciso da William che ne conserva un artiglio da far vedere ai locali per cercare di sapere di che bestia si tratta. Durante il loro viaggio trovano lungo la famosa Muraglia Cinese un enorme esercito e loro malgrado vengono coinvolti in un feroce combattimento contro orde di mostri ferocissimi detti Tao Tei e che sono uguali al mostro ucciso da William. Il comandante Lin (Jing Tian) svela a William e Tovar che i Tao Tei apparvero dopo l’impatto di un meteorite e che ogni 60 anni cercano di oltrepassare la muraglia e conquistare la capitale. L’esercito cinese è potente e organizzato, ma sta cedendo ai mostri che diventano sempre più evoluti e scaltri. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

The Great Wall film stasera in tv: curiosità

Questo è stato il film cinese più costoso della storia con un budget di 135 milioni di dollari.

Per il ruolo, Matt Damon si è allenato in Ungheria con Lajos Kassai, un campione del tiro con l’aerco.

Alla crew è stato negato di girare nella vera Muraglia Cinese, quindi le mura sono state aggiunte digitalmente.

Le montagne colorare che si vedono nel film sono vere, si possono vedere nello Zhangye, una regione del nord-est della Cina.

Il film è stato girato interamente in Cina, tranne alcune scene in Nuova Zelanda.

Matt Damon e la sua famiglia hanno passato quasi un anno e mezzo in Cina per filmare la pellicola.

The Great Wall streaming

The Great Wall streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Great Wall film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili