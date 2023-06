Chicago Fire 10 trama episodi 8 giugno 2023 su Italia 1

CHICAGO FIRE 10 EPISODI 8 GIUGNO 2023. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 10 trama episodio 14 Un ufficiale grintoso. In una fredda giornata invernale, i vigili del fuoco della 51 si trovano impegnati in un intervento molto complicato, mentre Stella inizia a guardarsi attorno, individuando una posizione da tenente che potrebbe rimanere vacante, e Violet raccoglie i frutti della sua relazione con il capo. Iniziamo dall’azione sul campo. Un camion che trasporta pesanti pali di metallo si schianta sulla highway. La vita del conducente è, letteralmente, appesa a un filo. Sul luogo dell’incidente, che vede impegnati anche i vigili del fuoco della caserma 72, Severide dimostra tutta la sua abilità e Gallo, profondamente colpito, torna a ipotizzare l’idea di unirsi alla Squadra. Kidd viene a sapere dal tenente Boswell della 72 che si sta per trasferire e Stella chiede aiuto a Boden per cogliere l’occasione. Il posto è suo, ma come la prenderà Pelham? L’uomo, consapevole che il posto di Stella è il camion 81, propone a Boden di tenere Stella e concedere a lui il trasferimento.

Chicago Fire 10 trama episodio 15 È tutto lecito per il bene del paziente? In questa puntata, la coppia Severide e Seager si riunisce per una nuova indagine che li vede coinvolti molto da vicino, mentre Stella è alla ricerca di nuovi rinforzi per il camion 81. Tutto ha inizio quando i nostri vengono chiamati per un incendio sviluppatosi in un immobile industriale. Durante l’intervento, una scala crolla e Seager rimane intrappolata. Severide e la squadra riescono a liberarla e la donna non riporta ferite gravi, ma si scopre che la scala non è crollata per colpa dell’incendio, ma è stata manomessa. Da chi e perché? Nel frattempo, Stella è alle prese con le selezioni, deve trovare un nuovo elemento per il camion. Alla 51 arriva una nuova recluta, Kim Rossi e Gallo vede in lei molto di se stesso. Il che significa che stiamo parlando di una vigile del fuoco potenzialmente molto brava ma anche molto avventata. Hermann, invece, prova a far di tutto per inserire Mason, ma la fedina penale del giovane complica le cose. Hermann, però, come sempre, non ha intenzione di darsi per vinto.

