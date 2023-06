Chicago Med 7 trama episodi 8 giugno 2023 su Italia 1

Chicago Med 7 torna stasera in tv giovedì 8 giugno 2023 in prima serata su Italia 1 la settima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 7 trama episodio 5 Cambiare è difficile. L’episodio vede come guest star Sarah Rafferty, che interpreta la dottoressa Pamela Blake, una chirurga esperta in trapianti e l’esordio di Lily Harris, figlia d’arte nel ruolo di Astrid Meadows, una giovane paziente che soffre di allucinazioni. Tramite il dottor Charles avremo anche notizie del dottor Choi e tutto fa presupporre un ritorno di Ethan a breve termine. Mentre Will continua nella sua indagine, il dottor Scott e il dottor Charles dimostrano che la neonata collaborazione tra loro non potrà che portare grandi risultati. Ancora una volta, infatti, i due riescono a formulare una corretta diagnosi per un ragazzo che inizialmente si credeva affetto da ADHD. Crockett, infine, si ritrovano nuovamente alle prese con la “politica” da ospedale, mentre Vanessa, bisognosa di qualcosa che l’aiuti a sopportare i turni massacranti, prende una decisione che, di certo, avrà conseguenze.

Chicago Med 7 trama episodio 6 È tutto lecito per il bene del paziente? La puntata ruota attorno alla dottoressa Stevie Hammer, al suo passato, alle esperienze che l’hanno formata rendendola la donna che è oggi. Tutto ha inizio quando la madre di Stevie viene ricoverata al pronto soccorso. La Hammer decide di chiedere aiuto a Venessa – con la quale sembra aver stretto un bel rapporto di amicizia e fiducia – ma è inevitabile che il peso di una vita di responsabilità prima o poi le crollino addosso. Come osserva acutamente il dottor Charles, Stevie ha fatto da madre a sua madre praticamente da sempre e ora si trova di fronte a una scelta non semplice. Nel frattempo, anche il dottor Dylan è alle prese con il suo passato da poliziotto, che torna fuori prepotentemente e che finisce per accecare il suo giudizio medico. Sarà Maggie ad aprirgli gli occhi. Infine, mentre Sharon si fa sempre più pressante con Will per la sua “missione sotto copertura”, il dottor Marcel, alle prese con un trapianto di fegato, si ritrova in una posizione scomoda.

Chicago Med 7 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset.

