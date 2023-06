The Millionaire film stasera in tv 13 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

The Millionaire è il film stasera in tv martedì 13 giugno 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

The Millionaire film stasera in tv: cast

TITOL ORIGINALE: Slumdog Millionaire

USCITO IL: 5 dicembre 2008

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2008

REGIA: Danny Boyle

CAST: Anil Kapoor, Dev Patel, Freida Pinto, Mia Drake

DURATA: 120 Minuti

The Millionaire film stasera in tv: trama

Per conquistare l’amata Latika, il giovane Jamal decide di partecipare all’edizione indiana del gioco “Chi vuol esser milionario”, di cui la ragazza è una ammiratrice. Domanda dopo domanda, verrà fuori la storia straordinaria di questo ragazzo venuto dal nulla, e che arriverà a leggere la domanda da 20milioni di rupie.

The Millionaire film stasera in tv: curiosità

La pellicola è tratta dal romanzo Le dodici domande scritto da Vikas Swarup.

Tra i diversi riconoscimenti, il film ha vinto otto premi Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura non originale, montaggio, fotografia, sonoro, colonna sonora, canzone (“Jai Ho”).

The Millionaire streaming

The Millionaire streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Millionaire film stasera in tv: trailer

