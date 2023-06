The Good Doctor 6 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della sesta stagione mercoledì 14 giugno 2023. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 6 trama episodi 14 giugno 2023

The Good Doctor 6 episodio 21 Una bella giornata. Giornata difficile al San Bonaventure. I dottori Andrews e Park devono comunicare ai genitori di Nico, un bambino con un sarcoma, che non possono più aiutarlo e che gli rimane solo qualche mese di vita. Nel frattempo il dottor Murphy (Freddie Highmore) tiene sotto controllo l’operato del dottor Glassman senza rendersi conto di quanto il suo mentore sia in difficoltà all’idea di dover abbandonare la sua professione. Lea intanto anticipa di tempi…

The Good Doctor 6 trama episodi 14 giugno 2023

The Good Doctor 6 episodio 22 Travaglio d’amore. Finale di stagione, la serie è già stata rinnovata da ABC per una settima. È il grande giorno: Lea e Shaun stanno per diventare genitori. Dopo un iniziale momento di paura, Lea raccoglie tutta la sua forza e il suo coraggio e dà alla luce il piccolo Steve Aaron Murphy. Shaun è al settimo cielo. L’unica nota stonata è l’assenza del dottor Glassman, il quale non vuole ancora parlare con Shaun. Ma tutto passa in secondo piano quando Daniel e Jared rimangono coinvolti in un brutto incidente…

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Good Doctor segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Good Doctor: link utili