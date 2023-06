CHICAGO FIRE 10 EPISODI 15 GIUGNO 2023. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 10 trama episodi 15 giugno 2023 su Italia 1

Chicago Fire 10 trama episodio 16 Passionale e rapido. Mason è la nuova recluta della 51 e, come da tradizione, la vittima prescelta per uno “scherzo di benvenuto”. Mentre la squadra discute su quale sia il miglior approccio per realizzare uno scherzo fenomenale, arriva una chiamata. I nostri intervengono su un edificio in fiamme, salvando la vita di un ragazzino, Javi. Orfano, proveniente dall’Honduras, si trovava nell’immobile insieme ad altri bambini che una missionaria sperava di aiutare. Javi parla solo spagnolo e Cruz instaura immediatamente con lui un bel legame. E quando Javi si troverà nei guai, Cruz non esiterà a correre in suo aiuto. Nel frattempo, continua la relazione tra Violet e Hawkins, ma il loro segreto potrebbe presto venire a galla. Con quali conseguenze?

Chicago Fire 10 trama episodi 15 giugno 2023 su Italia 1

Chicago Fire 10 trama episodio 17 Ti proteggo io. Nello scorso episodio, la relazione tra Violet e Hawkins è diventata di dominio pubblico. Con quali conseguenze? Fortunatamente per la coppia, non ci sono licenziamenti in vista. Una buona notizia che, però, porta Violet a concentrare la sua attenzione su chi possa aver “tradito”. E la sua furia si scatena sul povero Gallo. Hawkins, intanto, scosso da quanto accaduto, potrebbe decidere che è il caso di “prendersi una pausa”. Come finirà tra i due? Nel frattempo, Cruz e Chloe hanno accolto in casa Javier. La coppia si muove su un confine sottile. I due adorano il piccolo, ma sanno anche che il loro dovere è trovare i suoi genitori naturali, quindi cercano di non affezionarsi troppo. Ma il fato potrebbe essere dalla loro parte. Infine, un incidente d’auto richiede la collaborazione di Severide e Kidd con il Dipartimento di Polizia di Chicago.

Chicago Fire streaming

