Chicago Med 7 trama episodi 15 giugno 2023 su Italia 1

Chicago Med 7 trama episodio 7 Forzature controproducenti. L’episodio segna il ritorno al Med del dottor Ethan Choi dopo una lunga riabilitazione a seguito della sparatoria che l’ha visto gravemente ferito nel finale della scorsa stagione. Quale sarà la reazione di Archer? Gioia per il ritorno di un amico o irritazione per ciò che il rientro di Choi implica per la sua carriera? Nel frattempo, mentre il dottor Marcel e la dottoressa Blake sono sempre alla ricerca del fegato che potrebbe salvare il loro paziente e Will continua la sua indagine sul dottor Cooper (con conseguenze davvero inaspettate), Vanessa si trova a occuparsi di Astrid, una ragazza cui è stata in precedenza diagnosticata la schizofrenia. Il caso porta la specializzanda a lavorare fianco a fianco con il dottor Charles, non senza qualche contrasto. A complicare le cose, Charles vede Vanessa mentre assume una pillola per “tenere alte le energie”. Infine, la dottoressa Hammer – sempre alle prese con la madre – e il dottor Scott si occupano del signor Daniels e di EJ, padre e figlio, entrambi coinvolti in un incidente.

Chicago Med 7 trama episodio 8 Come un serpente che cambia pelle. Il ritorno di Ethan al Med dura lo spazio di un respiro. Nonostante il dottor Marcel lo metta più volte in guardia, conscio che le sue condizioni non possono certo permettergli di lavorare ai ritmi pre aggressione, il dottor Choi non sempra sentire ragioni e finisce per farsi male di nuovo. Il che significa altri mesi di fisioterapia. Crockett incolpa chi ha incoraggiato Ethan, ben sapendo che non era pronto. E questi, ovviamente, è Archer. E’ stato forse un sabotaggio intenzionale per rimanere a capo del Pronto Soccorso? Nel frattempo, mentre Sharon decide di sospendere per qualche tempo le indagini sul VAS-Com – ma Will sarà dello stesso avviso? – il passato da poliziotto del dottor Dylan torna a influire prepotentemente sul suo operato, tanto da portarlo a uno scontro con il dottor Charles. Infine, mentre Will aiuta la dottoressa Hammer a cercare sua madre, scomparsa nel nulla, Vanessa (Asjha Cooper) è nei guai: la sua dipendenza potrebbe presto venire a galla.

