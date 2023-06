Qualcosa di speciale film stasera in tv 15 giugno: cast, trama, streaming

Qualcosa di speciale è il film stasera in tv giovedì 15 giugno 2023 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Qualcosa di speciale film stasera in tv: cast

La regia è di Brandon Camp. Il cast è composto da Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Martin Sheen, Sasha Alexander, Judy Greer, Dan Fogler, Gina Holden, Joe Anderson, John Carroll Lynch, Frances Conroy, Michelle Harrison, Michael Kopsa, Patricia Harras, Rekha Sharma, Brandon Jay McLaren, Alessandro Juliani, Daniel Bacon, Darla Vandenbossche.

Qualcosa di speciale film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Il dottor Burke Ryan (Aaron Eckhart), terapista, ha perso la moglie tre anni fa in un tragico incidente d’auto. Famoso per aver scritto un best seller sulla rielaborazione del lutto e il superamento del dolore, Burke, sebbene incapace di seguire i propri consigli (preferendo di gran lunga all’autoanalisi la vodka), si prepara a partire alla volta di Seattle dove terrà un seminario. Giunto in albergo incontra nella hall una donna. Lei è Eloise (Jennifer Aniston), una fiorista del luogo, che ha appena rotto con il fidanzato e che ha giurato a se stessa di non voler più avere a che fare con gli uomini…

Qualcosa di speciale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

