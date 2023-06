Sono solo fantasmi film stasera in tv 20 giugno: cast, trama, streaming

Sono solo fantasmi è il film stasera in tv martedì 20 giugno 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sono solo fantasmi film stasera in tv: cast

La regia è di Christian De Sica. La regia è di Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gian Marco Tognazzi, Ippolita Baldini, Leo Gullotta, Francesco Bruni, Valentina Martone, Gianni Parisi.

Sono solo fantasmi film stasera in tv: trama

Thomas e Carlo sono fratellastri, non si vedono da anni e il momento per rincontrarsi si presenta a Napoli, in occasione della morte del padre Vittorio, noto per essere un giocatore incallito e un donnaiolo. Thomas, interpretato da Christian De Sica, è un ex mago in bolletta, mentre Carlo, portato sulla scena da Carlo Buccirosso, è sottomesso alla moglie e al suocero e, proprio in questa triste circostanza, i due scoprono di avere un terzo fratello, Ugo. Quest’ultimo, interpretato da Gianmarco Tognazzi, all’apparenza non sembra essere molto sveglio, ma, nel corso del film, si rivelerà essere un piccolo genio. Quando l’eredità tanto agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre, i tre fratellastri hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana e diventare degli acchiappa fantasmi. Quando l’attività inaspettatamente sembra avere successo, però, lo spirito del padre Vittorio si impossessa del corpo di Carlo e, come se non bastasse, i fantasmi catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare lo spirito di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l’aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città.

Sono solo fantasmi streaming

Sono solo fantasmi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sono solo fantasmi film stasera in tv: trailer

