La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 21 giugno 2023 su Rai 2 con gli episodi della nona stagione.

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 21 giugno 2023

Delitti in Paradiso stagione 11 episodio 1 Le apparenze ingannano. Gabriel Taylor, considerato devoto e integerrimo da tutta la comunità dell’isola, viene ritrovato cadavere, pugnalato alla schiena, vicino a una cabina telefonica nel bel mezzo del nulla. Parker e la sua squadra scoprono che l’omicidio è la conseguenza di un rapimento. L’uomo, infatti, si trovava lì perché aveva seguito le istruzioni per consegnare il riscatto che avrebbe dovuto pagare in cambio della libertà di sua figlia. La soluzione del caso si nasconde nella storia della famiglia, una famiglia a dir poco peculiare. Gabriel era un uomo molto religioso, sua moglie una tossica che ha trascorso un periodo in prigione, la figlia frequenta un ragazzo che la famiglia non approva. Quando il mistero appare risolto, accade qualcosa che lascia tutti sotto shock. Nel mentre, Florence confessa a Neville di tenere molto a lui, ma che preferisce rimanere solo amici.

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

