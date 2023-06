Chicago Fire 10 trama episodi 29 giugno 2023 su Italia 1

CHICAGO FIRE 10 EPISODI 29 GIUGNO 2023. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 10 trama episodio 20 A metà strada dalla luna. L’episodio ruota attorno a tre storie: Stella e Severide hanno alcuni contrasti riguardo a Gallo, Hermann si ritrova un inaspettato concorrete per il Molly ed Emma svela finalmente il suo vero volto. Guest star dell’episodio Brett Dalton che riprende il ruolo del tenente Jason Pelham. Gallo si sta allenando con Kelly per poter tentare l’esame e passare alla Squadra. Stella lo viene a sapere durante un intervento e non la prende bene. La sua squadra è in perfetto equilibrio e non è davvero il momento di perdere un membro così importante. Hermann riceve la visita di Shawn, il marito di un’amica di Cindy. L’uomo vorrebbe aprire un bar e sapendo del successo del Molly è in cerca di consigli utili. La situazione finirà per sfuggire di mano. E lo stesso accade tra Emma e Violet. Tra le due non c’è feeling. Ritter e Gallo confermano che la nuova arrivata è decisamente poco chiara da leggere. C’è l’ennesimo “imprevisto” durante un soccorso. Violet inizialmente incolpa Emma, ma, poi, inizia anche a dubitare di se stessa. Che cosa sta accadendo? La risposta noi telespettatori l’avremo sul finale della puntata quando Emma si reca dal Capo Hawkins e mostra finalmente il suo vero volto. Per Violet ed Evan si prospettano guai…

Chicago Fire 10 trama episodio 21 Un’ultima occasione. Penultimo episodio della stagione. Tra Severide e Kidd c’è maretta. Lui è infuriato perché ogni volta che litigano per risolvere la cosa deve cedere. Lei è frustrata perché l’uomo che ama non la crede capace di compromessi. Il matrimonio è a rischio? Nuvole nere anche su Violet ed Evan che, a tutti gli effetti, in seguito al ricatto di Emma si ritrovano spalle al muro. Se lui non trasferirà Violet in un’altra caserma come richiesto da Emma, lei andrà fino in fondo e accuserà Violet di cattiva condotta in servizio. Violet è distrutta, non vede via d’uscita. Evan, però, non ha intenzione di cedere, riuscirà a risolvere tutto. Hawkins riceverà aiuto dalla persona più inaspettata: Gallo! Come finirà?

Chicago Fire 10 trama episodio 22 Chicago è una città magnifica. Finale di stagione. Ci siamo! E’ finalmente arrivato il giorno del matrimonio di Stella e Kelly. Per l’occasione ritroveremo Casey, testimone dello sposo. Infine, si risolverà anche la questione Emma, che, dopo settimane di bugie, dimostrerà la sua vera faccia anche in servizio. Come sappiamo Severide è stato aggredito e, ora, si trova alla centrale di polizia per identificare l’uomo che, dalla sua auto, osservava mentre il nostro vigile del fuoco veniva picchiato. Si tratta di Campbell, criminale coinvolto in un grosso giro di spaccio. La narcotici sta alle sue calcagna da tempo e il Detective Pryma chiede a Severide la disponibilità a testimoniare, sarebbe un grande passo in avanti per le indagini. Kelly, ovviamente, accetta. Ma ci saranno conseguenze. Brett fa ritorno alla Caserma 51, accolta con gioia dalla futura sposa Stella e da Violet, che la mette al corrente di quanto sta accadendo con Emma. Sylvie si mette subito al lavoro per organizzare il matrimonio, ma per la questione Emma le cose sono più complicate. Evan, all’insaputa di Violet, si reca da Gloria Hill, offrendo, in poche parole, la sua testa per salvare la donna che ama e la sua carriera. Come finirà?

