Chicago P.D. 10 torna stasera in tv venerdì 30 giugno 2023 su Italia 1 con la decima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro.

Chicago P.D. 10 trama episodi 30 giugno 2023 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 10 episodio 1 Una ferita ancora aperta. Dopo la tragica morte di Anna, Hank Voight torna, come prevedibile, a far visita ai luoghi più oscuri della sua anima. E per Hailey, colei che si è trovata costretta a sparare ad Anna, la situazione è quasi insostenibile, visto che Hank, inevitabilmente, rivolge verso di lei tutta la sua rabbia. Nell’ultimo periodo Voight ha pattugliato tutti i giorni il quartiere vicino alla panetteria al centro del traffico di droga. Cercando risposte, cercando giustizia, cercando vendetta. In una delle sue ronde, mentre si trova in un bar, un ragazzino di 5 anni si sente male per overdose. Voight lo porta subito al Med, ma Will non riesce a salvarlo. E questo incinde un’altra cicatrice su Voight, che, incurante degli ordini dei superiori – che vorrebbero l’Intelligence impegnata su alcuni casi di furti d’auto – decide di portare avanti la sua personale idagine. Nel frattempo, Jay richiama Dante Torres, per assegnargli un incarico sotto copertura.

Chicago P.D. trama stagione 10 episodio 2 Sii te stesso. Giorno difficile per Ruzek. Deve comparire in tribunale per affrontare Dale Wilkens, un assassino condannato proprio grazie alla testimonianza di Adam, che lo ha accusato di essere un poliziotto corrotto e di aver falsificato le prove che hanno portato alla sentenza. Il giudice non ci mette molto a scagionare Ruzek, ma la questione non finisce purtroppo lì. Durante il tragitto verso il carcere, Dale spara al guidatore, si impossessa del mezzo di trasporto e prende Tiana, l’altra guardia carceraria, in ostaggio. La squadra entra subito in azione prima che la situazione peggiori ulteriormente. Nel frattempo, c’è maretta tra Hailey e Jay. Ultimamente lui è stato molto assente, sparendo, senza spiegazioni, per molte ore, a volte non tornando a casa. Che cosa gli sta accadendo?

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull'hashtag ufficiale #ChicagoPD

