Chips film stasera in tv 25 giugno: cast, trama, streaming

Chips è il film stasera in tv domenica 25 giugno 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Chips film stasera in tv: cast

La regia è di Dax Shepard. Il cast è composto da Michael Peña, Dax Shepard, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody, Jessica McNamee, Ryan Hansen, Vincent D’Onofrio, David Koechner, Michael K. Williams, Justin Chatwin, Clay Cullen, John Duff, Merrin Dungey, Ben Falcone.

Chips film stasera in tv: trama

Baker (Shepard) è un ex motociclista professionista che a causa di alcuni infortuni deve abbandonare l’attività e trasformare il talento sportivo in una vera professione. Decide così di arruolarsi tra le forze della California Highway Patrol (CHP) di Los Angeles. Spera in questo modo di dare una regolata a tutta la sua vita e di salvare anche il suo matrimonio ormai a pezzi. Baker in quanto recluta viene messo in squadra con un agente esperto, Frank “Ponch” Poncherello (Michael Peña). Quest’ultimo è in realtà un agente FBI sotto copertura che deve indagare sulla presenza di corrotti e probabilmente coinvolti in una recente rapina multimilionaria. La coppia di agenti in motocicletta non pare particolarmente affiata. Tuttavia nonostante le loro diversità l’abilità di Baker alla guida della moto unita all’esperienza di Ponch potrebbero essere motivo di un grande successo.

Chips streaming

Chips streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Chips film stasera in tv film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili