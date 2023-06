Per tutta la vita film stasera in tv 27 giugno: cast, trama, streaming

Per tutta la vita è il film stasera in tv martedì 27 giugno 2023 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Per tutta la vita film stasera in tv: cast

La regia è di Paolo Costella. Il cast è composto da Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Fabio Volo, Euridice Axen, Edoardo Brandi, Ivana Monti, Renato Scarpa, Pamela Villoresi.

Per tutta la vita film stasera in tv: trama

La storia quattro coppie sposate da tempo il cui matrimonio vive un momento di difficoltà. Ad anni di distanza dal giorno delle nozze, i protagonisti ricevono, inaspettatamente, da un giudice, la notizia che il loro matrimonio non è mai stato valido perché il prete che ha celebrato la funzione in realtà non era un vero prete. Si intrecciano in questo modo le storie delle quattro coppie, pronte a rinnovare per la seconda volta le promesse d’amore, tra ansia, eccitazione e agitazione. C’è chi è pronto a risposarsi nuovamente, confermando i voti nuziali, chi non prova più amore per il partner, chi addirittura ha una storia parallela e trova nella cosa una perfetta via di fuga, chi alla fine sta bene anche così, senza l’obbligo di risposarsi. Mentre il giorno del secondo (primo) matrimonio si fa sempre più vicino, le coppie dovranno affrontare il loro problemi, perché questa volta il “sì” è davvero per sempre… più o meno.

Per tutta la vita streaming

Per tutta la vita streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Per tutta la vita film stasera in tv: trailer

